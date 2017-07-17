Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов в нетрезвом виде вломился в храм и забрал им же подаренную икону

    Теги Александр Тихонов происшествия фото

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в нетрезвом состоянии ворвался в храм в селе Уйское Челябинской области и забрал икону, которую сам же подарил в 2012 году.

    «Сегодня Тихонов забрал икону из храма. Это происходило при множестве прихожан. Придя в нетрезвом состоянии, он начал свою речь с оскорблений настоятеля.

    Когда Тихонов выходил с иконой, он набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая его сфотографировала. Он причинил ей боль, срывая фотоаппарат с ее шеи и толкая ее всей своей силой, а, в завершении, замахнулся на нее кулаком, причинив тем самым испуг. Но, благодаря прихожанам храма, не успел ее ударить, так как они его остановили.

    Теперь мы видим, какой у нас на самом деле прославленный земляк. В связи с этим, возникает вопрос, может ли быть почетным гражданином района этот человек, который поднимает руку на детей, и может ли школа носить его имя?» – говорится в сообщении храма.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться