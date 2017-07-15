«Спартак» взял Суперкубок России, жеребьевка ЛЧ и ЛЕ, Федерер в финале «Уимблдона» и другие новости
1. «Спартак» победил «Локомотив» и впервые выиграл Суперкубок России. Это уже второй трофей при Каррере, то ли еще будет!
2. Роджер Федерер в 11-й раз вышел в финал «Уимблдона». Там его ждет Марин Чилич.
3. В 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с АЕК.
4. «Зенит» встретится с «Тренчином» или «Бней Иегудой», «Краснодар» – со «Слованом» или «Люнгбю» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
5. Итс офишл: «Милан» договорился с «Ювентусом» о подписании Леонардо Бонуччи.
6. Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер перешел в «Ман Сити». Соглашение рассчитано на 5 лет.
7. Защитник «Бенфики» Нелсон Семеду подписал контракт с «Барселоной».
8. Новый петербургский канал покажет все матчи «Зенита» и «Тосно» в прямом эфире. Вдруг вам не хватает Федора Погорелова на «Матч ТВ».
9. «Ростов» объявил о переходе Сердара Азмуна в «Рубин». Также контракты с казанским клубом подписали Джанаев, Гранат и Кудряшов.
10. Комитет профессионального футбола предложит лимит на легионеров по схеме «10+15».
11. Француз Уоррен Баргиль выиграл 13-й этап веломногодневки «Тур де Франс».
Цитата дня. «У формы «Спартака» дизайн вообще отсутствует, а у «Зенита» – позитив». Валентин Юдашкин объясняет.
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