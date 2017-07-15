«Спартак» взял Суперкубок России, жеребьевка ЛЧ и ЛЕ, Федерер в финале «Уимблдона» и другие новости

1. «Спартак» победил «Локомотив» и впервые выиграл Суперкубок России. Это уже второй трофей при Каррере, то ли еще будет!

2. Роджер Федерер в 11-й раз вышел в финал «Уимблдона». Там его ждет Марин Чилич.

3. В 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с АЕК.

4. «Зенит» встретится с «Тренчином» или «Бней Иегудой», «Краснодар» – со «Слованом» или «Люнгбю» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

5. Итс офишл: «Милан» договорился с «Ювентусом» о подписании Леонардо Бонуччи.

6. Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер перешел в «Ман Сити». Соглашение рассчитано на 5 лет.

7. Защитник «Бенфики» Нелсон Семеду подписал контракт с «Барселоной».

8. Новый петербургский канал покажет все матчи «Зенита» и «Тосно» в прямом эфире. Вдруг вам не хватает Федора Погорелова на «Матч ТВ».

9. «Ростов» объявил о переходе Сердара Азмуна в «Рубин». Также контракты с казанским клубом подписали Джанаев, Гранат и Кудряшов.

10. Комитет профессионального футбола предложит лимит на легионеров по схеме «10+15».

11. Француз Уоррен Баргиль выиграл 13-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

Цитата дня. «У формы «Спартака» дизайн вообще отсутствует, а у «Зенита» – позитив». Валентин Юдашкин объясняет.