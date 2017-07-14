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    Кержаков завершил карьеру, Винус Уильямс в финале «Уимблдона» и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. Александр Кержаков завершил карьеру. Теперь он будет координатором юношеских команд «Зенита».

    2. 37-летняя Винус Уильямс вышла в финал «Уимблдона», где встретится с Гарбинье Мугурусой.

    3. «Милан» и «Ювентус» продолжают переговоры по трансферу Леонардо Бонуччи.

    4. Новый эпизод пресс-тура МакГрегора и Мэйвезера: Конор попросил Флойда не трогать ирландский флаг, Флойд спародировал движения Конора на дуэли взглядов.

    5. «Ман Сити» покупает у «Тоттенхэма» Кайла Уокера за 50 млн фунтов. Он станет самым дорогим защитником в истории вместе с Давидом Луизом.

    6. У 20-летнего игрока «Аякса» Абдельхака Нури, потерявшего сознание во время товарищеского матча, выявлено необратимое повреждение мозга.

    7. Проектировщик стадиона «Санкт-Петербург» задержан по делу о распространении порнографии с участием детей и животных.

    8. «Барселона» покупает правого защитника «Бенфики» Нелсона Семеду. Что-то около 30 млн евро.

    9. ЦСКА близок к приобретению 18-летнего сенегальского атакующего полузащитника Крепена Диатта. За игроком также следит «МЮ».

    10. Геннадий Орлов рассказал, что Манчини разрешает есть игрокам «Зенита». Борщ можно.

    11. «Динамо» расторгло контракт с защитником Виталием Дьяковым.

    Цитата. Роман Бабаев: «Если ЦСКА не найдет новых игроков, то нашим усилением станут болельщики». «Зенит» и «Спартак» одобряют.

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