«Манчестер Сити» купит Уокера у «Тоттенхэма» за 50 млн фунтов
Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
По информации The Guardian, клубы согласовали трансфер игрока за 50 миллионов фунтов.
Уокер в течение долгого времени был главной целью «Сити», однако манкунианцы при его покупке хотели уложиться в 40 миллионов фунтов.
«Манчестер» вернулся к варианту с Уокером, когда Дани Алвес, с которым была устная договоренность, перешел в «ПСЖ».
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