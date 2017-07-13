«Манчестер Сити» купит Уокера у «Тоттенхэма» за 50 млн фунтов

Защитник Кайл Уокер продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

По информации The Guardian, клубы согласовали трансфер игрока за 50 миллионов фунтов.

Уокер в течение долгого времени был главной целью «Сити», однако манкунианцы при его покупке хотели уложиться в 40 миллионов фунтов.

«Манчестер» вернулся к варианту с Уокером, когда Дани Алвес, с которым была устная договоренность, перешел в «ПСЖ».