Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Проектировщик стадиона «Санкт-Петербург» задержан по делу о распространении порнографии с участием детей и животных

    Теги происшествия Крестовский

    Технический директор конструкторского бюро «ВиПС», проектировавшего «Крестовский», Кшиштоф Поморски был задержан в Санкт-Петербурге по делу о распространении порнографии с участием детей и животных. Об этом сообщает «Фонтанка».

    Сегодня сотрудники полиции предъявили Кшиштофу Поморски постановление об аресте. В полиции считают, что именно он был заочно заключен под стражу в Польше в январе 2016 года в качестве ключевого фигуранта уголовного дела о распространении порнографических материалов.

    По версии следствия, с 2005 по 2009 годы Поморски, находясь в Петербурге, распространял записи порнографического содержания с участием малолетних и животных.

    С запросом о выдаче бизнесмена в Генпрокуратуру России обратилось Министерство юстиции Польши. Поморски был объявлен в розыск по линии Интерпола.

    «ВиПС» – одна из главных компаний-проектировщиков Петербурга, Поморски – ее ведущий специалист, отмечает источник. Конструкторское бюро осуществляло работы на второй сцене Мариинского театра, стадионе «Санкт-Петербург» и других объектах.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться