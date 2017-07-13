Роман Бабаев: «Если ЦСКА не найдет новых игроков, то нашим усилением станут болельщики»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата России.
«Завтра стартует новый футбольный сезон, и мы верим, что наша любимая команда, которая за 16 лет лишь один раз осталась без медалей, снова добьется успеха.
Если нам не удастся найти новых футболистов, то болельщики станут нашим усилением», – сказал Бабаев.
В матче 1-го РФПЛ ЦСКА на выезде сыграет с «Анжи». Матч состоится 15 июля, начало – в 20.00 по московскому времени.
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