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    Роман Бабаев: «Если ЦСКА не найдет новых игроков, то нашим усилением станут болельщики»

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия возможные трансферы болельщики Роман Бабаев

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата России.

    «Завтра стартует новый футбольный сезон, и мы верим, что наша любимая команда, которая за 16 лет лишь один раз осталась без медалей, снова добьется успеха.

    Если нам не удастся найти новых футболистов, то болельщики станут нашим усилением», – сказал Бабаев.

    В матче 1-го РФПЛ ЦСКА на выезде сыграет с «Анжи». Матч состоится 15 июля, начало – в 20.00 по московскому времени.

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