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    ЦСКА близок к приобретению 18-летнего сенегальца Диатта. За ним следит «МЮ»

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед Премьер-лига Россия высшая лига Норвегия возможные трансферы Сарпсборг-08 Крепен Диатта

    Атакующий полузащитник норвежского «Сарпсборга» Крепен Диатта близок к переходу в ЦСКА.

    Как утверждает Saprsborg Arbeiderblad, московский клуб практически завершил сделку по приобретению 18-летнего сенегальца.

    Диатта еще не отметился результативными действиями за клуб.

    Интерес к Диатта также проявлял «Манчестер Юнайтед», об этом рассказывал агент игрока Юссуфа Фалль.

    «Я дважды разговаривал со скаутами «Манчестер Юнайтед». Пока никаких конкретных вариантов нет, но им нравится Крепен, они за ним внимательно следят.

    Мы никуда не торопимся. Но если Диатта покинет «Сарпсборг», он будет играть за клуб, выступающий в Лиге чемпионов», – сказал агент в начале июля.

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