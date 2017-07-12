Хамес в «Баварии», Кокорин и Дзюба должны забивать 35 голов за сезон и другие новости утра

1. «Бавария» арендовала Хамеса у «Реала» на 2 года и всего за 10 млн евро. Сумма выкупа – 35-40 млн.

2. МакГрегор и Мэйвезер наконец-то встретились. «Я нокаутирую Флойда за 4 раунда», – сказал Конор. «26 августа я нокаутирую эту суку», – ответил Флойд.

3. Доннарумма все-таки продлил контракт с «Миланом» до 2021 года. Зарплата – 6 миллионов евро в год.

4. Первой ракеткой мира станет чешка Плишкова, которая проиграла во втором круге «Уимблдона». Тем временем Кузнецова уступила Мугурусе в 1/4 финала «Уимблдона».

5. Кокорин и Дзюба должны на двоих забивать 35 голов за сезон, уверен Роберто Манчини. Амбициозно...

6. Большой переход в КХЛ: защитник Григорий Панин, который три года играл в ЦСКА, подписал контракт с «Салаватом Юлаевым».

7. Футбольное «Динамо» может не переехать на «ВТБ Арену». Клуб уже заговорил о «Лужниках».

8. Новак Джокович все-таки вышел в 1/4 финала «Уимблдона». В понедельник сыграть не дали, но он не расклеился.

9. Дани Алвес очень близок к переходу в «ПСЖ». Он уже прилетел в Париж.

10. «Первый канал» покажет матч за Суперкубок России в формате Ultra HD. В интернете можно вращать изображение мышкой!

Цитата дня. Роберто Манчини: «Зенит» – главный клуб России, как в Италии – «Ювентус»