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    Флойд Мэйвезер cпародировал движения МакГрегора во время дуэли взглядов

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Во время пресс-конференции в Торонто (Канада) состоялась очередная дуэль взглядов между Флойдом Мэйвезером и Конором МакГрегором.

    Если в Лос-Анджелесе Флойд был невозмутим, то на этот раз он решил спародировать ужимки и подтанцовки своего оппонента.

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