Флойд Мэйвезер cпародировал движения МакГрегора во время дуэли взглядов

Во время пресс-конференции в Торонто (Канада) состоялась очередная дуэль взглядов между Флойдом Мэйвезером и Конором МакГрегором.

Если в Лос-Анджелесе Флойд был невозмутим, то на этот раз он решил спародировать ужимки и подтанцовки своего оппонента.