Флойд Мэйвезер cпародировал движения МакГрегора во время дуэли взглядов
Во время пресс-конференции в Торонто (Канада) состоялась очередная дуэль взглядов между Флойдом Мэйвезером и Конором МакГрегором.
Если в Лос-Анджелесе Флойд был невозмутим, то на этот раз он решил спародировать ужимки и подтанцовки своего оппонента.
Face-to-face again! @FloydMayweather vs. @TheNotoriousMMA at #MayMacWorldTour pic.twitter.com/wUY7Rzy5uM— UFC (@ufc) 12 июля 2017 г.
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