«Барселона» и «Бенфика» достигли соглашения по трансферу Семеду

сообщила о договоренности с «Бенфикой» по трансферу правого защитника .

В пятницу игрок пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с каталонским клубом.

Ранее сообщалось, что предложила за Семеду 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне игрок провел 31 матч чемпионата Португалии, забил 1 год и отдал 6 голевых передач.

Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.