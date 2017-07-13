«Барселона» и «Бенфика» достигли соглашения по трансферу Семеду
«Барселона» сообщила о договоренности с «Бенфикой» по трансферу правого защитника Нелсона Семеду.
В пятницу игрок пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с каталонским клубом.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила за Семеду 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне игрок провел 31 матч чемпионата Португалии, забил 1 год и отдал 6 голевых передач.
Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.
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