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    «Барселона» и «Бенфика» достигли соглашения по трансферу Семеду

    Теги высшая лига Португалия Бенфика Барселона примера Испания трансферы Нелсон Семеду

    «Барселона» сообщила о договоренности с «Бенфикой» по трансферу правого защитника Нелсона Семеду.

    В пятницу игрок пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с каталонским клубом.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила за Семеду 30 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне игрок провел 31 матч чемпионата Португалии, забил 1 год и отдал 6 голевых передач.

    Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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