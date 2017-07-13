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    Кержаков официально завершил карьеру

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия Александр Кержаков

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подтвердил, что Александр Кержаков, ставший координатором юношеских команд клуба, завершил игровую карьеру.

    «Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами.

    Еще посмотрим, когда устроить эти проводы. У нас очень плотный график, поэтому определимся чуть позже с датой», – сказал Фурсенко.

    Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 годы, а позже с 2010-го по 2017-й. В составе петербургского клуба он стал трехкратным чемпионом России, двукратным победителем Суперкубка и один раз выигрывал Кубок страны.

    Кержаков – лучший бомбардир в истории «Зенита», лучший бомбардир в истории чемпионатов России и лучший российский бомбардир в еврокубках.

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