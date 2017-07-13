Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Геннадий Орлов: «Есть инсайд по питанию от Манчини. Меню почти пуританское»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия Мирча Луческу Геннадий Орлов

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал об изменениях в рационе питания игроков «Зенита» с приходом нового главного тренера Роберто Манчини.

    «У меня есть инсайд по питанию «Зенита» от Манчини. Знаете какое меню? Почти пуританское. Не вегетарианское, а пуританское. Если мясо, то только запеченное или отварное. Жира никакого, холестерина никакого. Все булочки убраны, сахара и соли — как можно меньше.

    При Луческу было не так жестко, как сейчас. Но борщ все-таки допустим. Мой друг, повар «Зенита», счастлив – его борщ тоже понравился Манчини, так что все в порядке», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться