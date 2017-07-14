Переговоры о трансфере Бонуччи в «Милан» продолжатся сегодня ночью
Переговоры между «Ювентусом» и «Миланом» по поводу трансфера Леонардо Бонуччи продолжатся сегодня ночью. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Отмечается, что агент Бонуччи Алессандро Луччи сыграл решающую роль в продвижении сделки.
По информации издания, «Милан» предлагает 30 миллионов евро и намерен включить в эту сделку защитника Маттиа Де Шильо. «Ювентус» же намерен получить 40 миллионов евро без участия Де Шильо.
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