Переговоры о трансфере Бонуччи в «Милан» продолжатся сегодня ночью

Переговоры между и «Миланом» по поводу трансфера Леонардо Бонуччи продолжатся сегодня ночью. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что агент Бонуччи Алессандро Луччи сыграл решающую роль в продвижении сделки.

По информации издания, предлагает 30 миллионов евро и намерен включить в эту сделку защитника . «Ювентус» же намерен получить 40 миллионов евро без участия Де Шильо.