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    Переговоры о трансфере Бонуччи в «Милан» продолжатся сегодня ночью

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия возможные трансферы Маттиа Де Шильо

    Переговоры между «Ювентусом» и «Миланом» по поводу трансфера Леонардо Бонуччи продолжатся сегодня ночью. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

    Отмечается, что агент Бонуччи Алессандро Луччи сыграл решающую роль в продвижении сделки.

    По информации издания, «Милан» предлагает 30 миллионов евро и намерен включить в эту сделку защитника Маттиа Де Шильо. «Ювентус» же намерен получить 40 миллионов евро без участия Де Шильо.

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