Лукаку переходит в «МЮ», лимита «10+15» не будет и другие новости утра
1. «МЮ» согласовал с «Эвертоном» трансфер Лукаку за 75 млн фунтов. Бельгиец уже проходит медобследование.
2. «Зенит» хочет выменять Смолова на Молло и доплату. «Краснодар» рассчитывал на Кокорина, но его не отдадут.
3. Лимита «10+15» не будет. Пока известно, что будет 25 человек в заявке. И вообще «посмотрите на Китай».
4. Федерер, Джокович вышли в 3-й круг «Уимблдона», Рублев и Южный, увы, выбыли. У женщин дальше идут Кузнецова, Кербер и Возняцки.
5. А еще в «Зените» распродажа: уходят Эрнани, Маурисио, Цаллагов. А также Юсупов и Йованович.
6. Федун высказался против ослабления лимита. И за видеоповторы.
7. Новости волейбола. Россия на тай-брейке уступила Бразилии (2-3) и не вышла из группы в Мировой лиге.
8. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила с лучшим результатом сезона в мире, Клишина стала 4-й в прыжках в длину.
9. Карякин встретился с президентом России. «Путин – гроссмейстер в политике».
10. Россия поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА, Германия – 1-я.
11. Теодосич подпишет 2-летний контракт с «Клипперс». На 12,3 млн долларов.
12. Немец Киттель выиграл шестой этап многодневки «Тур де Франс». В общем зачете лидирует непобедимый Фрум.
Цитата. «До нашего прихода на «Матч ТВ» аудитория 18-24 вообще не интересовалась спортом». Наблюдения Тины Канделаки.
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