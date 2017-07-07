Лукаку переходит в «МЮ», лимита «10+15» не будет и другие новости утра

1. «МЮ» согласовал с «Эвертоном» трансфер Лукаку за 75 млн фунтов. Бельгиец уже проходит медобследование.

2. «Зенит» хочет выменять Смолова на Молло и доплату. «Краснодар» рассчитывал на Кокорина, но его не отдадут.

3. Лимита «10+15» не будет. Пока известно, что будет 25 человек в заявке. И вообще «посмотрите на Китай».

4. Федерер, Джокович вышли в 3-й круг «Уимблдона», Рублев и Южный, увы, выбыли. У женщин дальше идут Кузнецова, Кербер и Возняцки.

5. А еще в «Зените» распродажа: уходят Эрнани, Маурисио, Цаллагов. А также Юсупов и Йованович.

6. Федун высказался против ослабления лимита. И за видеоповторы.

7. Новости волейбола. Россия на тай-брейке уступила Бразилии (2-3) и не вышла из группы в Мировой лиге.

8. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила с лучшим результатом сезона в мире, Клишина стала 4-й в прыжках в длину.

9. Карякин встретился с президентом России. «Путин – гроссмейстер в политике».

10. Россия поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА, Германия – 1-я.

11. Теодосич подпишет 2-летний контракт с «Клипперс». На 12,3 млн долларов.

12. Немец Киттель выиграл шестой этап многодневки «Тур де Франс». В общем зачете лидирует непобедимый Фрум.

Цитата. «До нашего прихода на «Матч ТВ» аудитория 18-24 вообще не интересовалась спортом». Наблюдения Тины Канделаки.