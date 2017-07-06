Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Россия поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА, Германия – 1-я

    Теги сборная Португалии сборная Бразилии сборная Германии сборная Франции сборная Бельгии сборная России сборная Польши сборная Аргентины сборная Чили рейтинги ФИФА сборная Колумбии сборная Швейцарии

    ФИФА опубликовала новую версию рейтинга сборных.

    На первое место вышла сборная Германии, сборная России поднялась с 63-го на 62-е место. Лучше всех за этот период показала себя Андорра – сборная этой страны поднялась на 129-е место, отыграв 57 позиций.

    1 (3). Германия

    2 (1). Бразилия

    3 (2). Аргентина

    4 (8). Португалия

    5 (9). Швейцария

    6 (10). Польша

    7 (4). Чили

    8 (5). Колумбия

    9 (6). Франция

    10 (7). Бельгия

    ...

    62 (63). Россия

    С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться