Россия поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА, Германия – 1-я
ФИФА опубликовала новую версию рейтинга сборных.
На первое место вышла сборная Германии, сборная России поднялась с 63-го на 62-е место. Лучше всех за этот период показала себя Андорра – сборная этой страны поднялась на 129-е место, отыграв 57 позиций.
1 (3). Германия
2 (1). Бразилия
3 (2). Аргентина
4 (8). Португалия
5 (9). Швейцария
6 (10). Польша
7 (4). Чили
8 (5). Колумбия
9 (6). Франция
10 (7). Бельгия
...
62 (63). Россия
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.