Россия поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА, Германия – 1-я

опубликовала новую версию рейтинга сборных.

На первое место вышла сборная Германии, сборная России поднялась с 63-го на 62-е место. Лучше всех за этот период показала себя Андорра – сборная этой страны поднялась на 129-е место, отыграв 57 позиций.

1 (3). Германия

2 (1). Бразилия

3 (2). Аргентина

4 (8). Португалия

5 (9). Швейцария

6 (10). Польша

7 (4). Чили

8 (5). Колумбия

9 (6). Франция

10 (7). Бельгия

...

62 (63). Россия

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.