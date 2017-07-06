Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, как видит развитие российского футбола.

«Только те же немцы мне говорят: «Ну выдержите вы 5-7 лет! Тогда и будет результат, как у нас». Хотя я вот изучил немецкие клубы: так там в паре команд уже нет ни одного немца! То есть все потом возвращается... И нужно защищать свой рынок.

Тем более у нас пока только два по-настоящему частных клуба – «Спартак» и «Краснодар». И пока ресурсы тратит государство, оно и будет диктовать правила!

Посмотрите на Китай. Они строят 200 центров, три иностранца лимит. И задача: бороться в 2030 году за самые высокие места на чемпионате мира. И они это сделают...

Приглашают по три мастера, вокруг которых растет молодежь. А у нас? В чем смысл? Достал, пошел, привез, купил», – заявил Мутко.

Виталий Мутко о лимите: «10+15» не будет. Легионеров будет меньше в заявке»