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    Константин Сарсания: «Варианта обмена Смолова на Кокорина у нас нет. Кокорина не отдаем»

    Теги Зенит Федор Смолов Константин Сарсания Премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Кокорин Краснодар

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию об интересе к форварду «Краснодара» Федору Смолову.

    – Не подтверждаю информацию о готовящемся обмене Кокорина на Смолова.

    – Но Смолов вам интересен?

    – Интересны многие форварды, которые забивают, как и другие качественные футболисты.

    – «Краснодар» хотел бы обмена Смолова на Кокорина?

    – Варианта обмена Смолова на Кокорина у нас нет. Мы не обсуждаем это.

    – А если на Молло Смолова поменять?

    – Можем поменять и чуть доплатить. Если «Краснодар» готов. А Кокорина не отдаем, – заявил Сарсания.

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