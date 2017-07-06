Спортивный директор Константин Сарсания прокомментировал информацию об интересе к форварду Федору Смолову.

– Не подтверждаю информацию о готовящемся обмене Кокорина на Смолова.

– Но Смолов вам интересен?

– Интересны многие форварды, которые забивают, как и другие качественные футболисты.

– «Краснодар» хотел бы обмена Смолова на Кокорина?

– Варианта обмена Смолова на Кокорина у нас нет. Мы не обсуждаем это.

– А если на Молло Смолова поменять?

– Можем поменять и чуть доплатить. Если «Краснодар» готов. А Кокорина не отдаем, – заявил Сарсания.

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