Константин Сарсания: «Варианта обмена Смолова на Кокорина у нас нет. Кокорина не отдаем»
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию об интересе к форварду «Краснодара» Федору Смолову.
– Не подтверждаю информацию о готовящемся обмене Кокорина на Смолова.
– Но Смолов вам интересен?
– Интересны многие форварды, которые забивают, как и другие качественные футболисты.
– «Краснодар» хотел бы обмена Смолова на Кокорина?
– Варианта обмена Смолова на Кокорина у нас нет. Мы не обсуждаем это.
– А если на Молло Смолова поменять?
– Можем поменять и чуть доплатить. Если «Краснодар» готов. А Кокорина не отдаем, – заявил Сарсания.
Нобель Арустамян: «Зенит» предлагает «Краснодару» за Смолова Кокорина и Молло, «Краснодар» хочет только Кокорина и 10 млн евро»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.