Бывший разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич согласовал условия контракта с . За два года в лос-анджелесской команде сербский плеймейкер заработает 12,3 миллиона долларов, сообщает ESPN.com.

Ранее сообщалось, что Теодосич близок к подписанию соглашения с «Чикаго». По данным СМИ, сербу было предложено соглашение на три или четыре года с зарплатой 10-12 миллионов долларов в год.

Интерес к бывшей звезде ЦСКА также проявляли «Миннесота» и «Майами».