НБА. Милош Теодосич подпишет 2-летний контракт с «Клипперс»
Бывший разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич согласовал условия контракта с «Клипперс». За два года в лос-анджелесской команде сербский плеймейкер заработает 12,3 миллиона долларов, сообщает ESPN.com.
Ранее сообщалось, что Теодосич близок к подписанию соглашения с «Чикаго». По данным СМИ, сербу было предложено соглашение на три или четыре года с зарплатой 10-12 миллионов долларов в год.
Интерес к бывшей звезде ЦСКА также проявляли «Миннесота» и «Майами».
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