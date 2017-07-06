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    НБА. Милош Теодосич подпишет 2-летний контракт с «Клипперс»

    Теги возможные переходы ЦСКА Клипперс Милош Теодосич

    Бывший разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич согласовал условия контракта с «Клипперс». За два года в лос-анджелесской команде сербский плеймейкер заработает 12,3 миллиона долларов, сообщает ESPN.com.

    Ранее сообщалось, что Теодосич близок к подписанию соглашения с «Чикаго». По данным СМИ, сербу было предложено соглашение на три или четыре года с зарплатой 10-12 миллионов долларов в год.

    Интерес к бывшей звезде ЦСКА также проявляли «Миннесота» и «Майами».

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