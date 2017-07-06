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    Леонид Федун: «Куда еще ослаблять лимит, если у нас потеря Зобнина приводит к невыходу сборной из группы?»

    Теги Спартак Леонид Федун Премьер-лига Россия сборная России лимит на легионеров

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение о лимите на легионеров.

    – Считаю, что если мы хотим разорвать порочный круг «слабая сборная – низкий интерес – низкие доходы клубов», надо сделать серьезный шаг. А без этого мы так и продолжим топтаться на месте: сборная проигрывает, зрители не ходят на футбол. А если они не ходят на футбол, никто не платит больших денег за трансляции, и клубы нищие. Поэтому все так и будет продолжаться.

    – Что делать?

    – Есть только один путь, как создать спрос и дать мощный стимул для развития молодых футболистов.

    – То есть сделать так, чтобы клубам было выгодно воспитывать россиян?

    – Да, именно это. Сделать так, чтобы клубы ориентировались в первую очередь на развитие своих, доморощенных игроков.

    – Получается, вы предлагаете не ослабление лимита, а его ужесточение.

    – А куда еще ослабить, когда у нас потеря Зобнина приводит к тому, что сборная не может выйти из группы? — сказал Федун.

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