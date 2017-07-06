Генеральный продюсер Тина Канделаки в интервью информационному агентству RNS поделилась своими соображениями о телеканале и спортивных медиа:

– До нашего прихода на «Матч ТВ» аудитория 18–24 вообще не интересовалась спортом. С приходом нашей команды и с обновлением контента они стали интересоваться киберспортом, английской премьер-лигой. Для меня очень важна эта аудитория, 18-24, 25-34. Это аудитория, которую мы растим, – наше качественное преимущество, которое отмечают ведущие российские рекламодатели.

Также Канделаки отметила, что российские журналисты недостаточно поддерживают спортсменов:

– Если уж на то дело пошло, я не могу сказать, чтобы российская спортивная журналистика поддерживала спорт и спортсменов в нашей стране. Я очень часто сталкиваюсь с крайне негативными оценками в отношении спортсменов, с неверием в наш спорт, в наши показатели. Ведь спортсмены тоже читают эти публикации, и когда при малейшем провале их тут же клеймят и говорят, что у них нет никаких шансов, — что они должны думать? Журналистика должна поддерживать российский спорт гораздо больше, чем она это делает сегодня. И быть профессиональной — основываться на фактах и самых разных мнениях с максимально объективной подачей информации читателям.

Тина Канделаки: «Матч ТВ» выводит спортивное вещание в России на новый уровень»

Убыток «Газпром-медиа» в 2016 году вырос в 10 раз и составил 28,4 млрд, что объясняют в том числе затратами на «Матч ТВ»