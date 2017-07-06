Владелец Леонид Федун поделился мнением о введении видеоповторов в футболе.

– Вы говорили, что видеоповторы убивают футбол. Увиденное в матчах Кубка конфедераций не поменяло вашу точку зрения?

– Да, поменяло, причем резко. С помощью повторов спорные случаи будут практически исключены, просто пока арбитры не привыкли пользоваться повтором. Всякие лжепадения, подленькие удары исподтишка и вызванные ими ошибки арбитров если не исчезнут, то их количество сократится до минимума. Поэтому я всячески «за».

– В премьер-лиге, по всей видимости, видеоповторов в этом сезоне не будет. На «Открытие Арене», где проходил Кубок конфедераций, действовала система видеоповторов. Есть шанс, что она останется в пользовании ?

– Пока просто не знаю, забрала ли ее ФИФА. Если есть, мы с удовольствием станем ее использовать.

– Виталий Мутко говорит, что цена видеоповторов в премьер-лиге – 10 миллионов долларов за сезон. Дорого?

– Это на всех стадионах. Если все арены оборудовать. Думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Думаю, после 2018 года будут рекомендации по введению видеоповторов. В целом же с введением видеоповторов футбол станет намного чище, — сказал Федун.