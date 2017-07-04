Смолов в обмен на Кокорина и деньги, Радулов в «Далласе», Роналду остается и другие новости

1. «Советский спорт» рассказал, что у Станислава Черчесова конфликт с Акинфеевым, Василием Березуцким, Дзагоевым и Смоловым.

2. Александр Радулов подписал с «Далласом» 5-летний контракт с зарплатой 6,25 млн долларов в год.

3. Криштиану Роналду сказал Флорентино Пересу, что никогда не хотел уходить из «Реала».

4. В премьер-лиге грядет обмен века: «Зенит» получит Смолова, «Краснодар» – Кокорина и деньги.

5. 21-летний россиянин Медведев обыграл на «Уимблдоне» третью ракетку мира Вавринку.

6. Константин Сарсания рассказал, что Полоз и Ерохин нужны «Зениту», чтобы укрепить в составе «российские позиции».

7. Джон Терри перешел в клуб чемпионшипа – бирмингемскую «Астон Виллу».

8. СКА приобрел у «Трактора» права на нападающего «Вашингтона» Кузнецова за 50 млн рублей.

9. Александр Кержаков признался, что, скорее всего, уже сыграл свой последний матч за «Зенит».

10. Антонио Конте сказал руководству «Челси», что Лукаку надо купить даже за 100 млн фунтов.

11. Хакан Чалханоглу перешел из «Байера» в «Милан» за 20 млн евро.

12. Диего Марадона хочет получить российский паспорт.

Цитата. Игорь Албин – о Криштиану и стадионе: «Роналду не хотел играть на поле арены «Санкт-Петербург», и он не попал в финал».