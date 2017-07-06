Инсайдер «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о ситуации с возможным переходом форварда «Краснодара» Федора Смолова в .

«По моим данным, и «Краснодар» обсуждают трансфер Смолова. «Зенит» сделал предложение, один из вариантов – обмен на Кокорина и Молло.

хочет только Кокорина и доплату в 10 миллионов евро. Стороны взяли паузу в переговорах. Сам очень хотел бы получить Кокорина, видя в нем главную ударную силу команды», – написал Арустамян.