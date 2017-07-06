Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Нобель Арустамян: «Зенит» предлагает «Краснодару» за Смолова Кокорина и Молло, «Краснодар» хочет только Кокорина и 10 млн евро»

    Теги Зенит Федор Смолов Премьер-лига Россия возможные трансферы Йоан Молло Александр Кокорин Краснодар Нобель Арустамян

    Инсайдер «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о ситуации с возможным переходом форварда «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».

    «По моим данным, «Зенит» и «Краснодар» обсуждают трансфер Смолова. «Зенит» сделал предложение, один из вариантов – обмен на Кокорина и Молло.

    «Краснодар» хочет только Кокорина и доплату в 10 миллионов евро. Стороны взяли паузу в переговорах. Сам «Краснодар» очень хотел бы получить Кокорина, видя в нем главную ударную силу команды», – написал Арустамян.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться