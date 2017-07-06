Нобель Арустамян: «Зенит» предлагает «Краснодару» за Смолова Кокорина и Молло, «Краснодар» хочет только Кокорина и 10 млн евро»
Инсайдер «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о ситуации с возможным переходом форварда «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».
«По моим данным, «Зенит» и «Краснодар» обсуждают трансфер Смолова. «Зенит» сделал предложение, один из вариантов – обмен на Кокорина и Молло.
«Краснодар» хочет только Кокорина и доплату в 10 миллионов евро. Стороны взяли паузу в переговорах. Сам «Краснодар» очень хотел бы получить Кокорина, видя в нем главную ударную силу команды», – написал Арустамян.
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