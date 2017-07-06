Новый лимит в РФПЛ, новые контракты Месси и Макдэвида и другие новости утра

1. Лимит на легионеров в российской премьер-лиге изменится. Возможно, каждый клуб получит право заявлять 10 иностранцев на сезон и выпускать их на поле одновременно. «Будет лимит в заявке, а не на поле», – сообщил Виталий Мутко.

2. «Барселона» объявила, что новый контракт Лео Месси будет рассчитан до лета 2021 года. Сумма отступных, по неофициальной информации, будет равна 300 миллионам евро.

3. Коннор Макдэвид заключил новый контракт с «Эдмонтоном». Он заработает 100 миллионов долларов за восемь лет. За всю историю НХЛ это пятый контракт на девятизначную сумму. У Макдэвида самой большой кэпхит в лиге.

4. «Арсенал» оформил трансфер Александра Ляказетта. Лондонцы заплатили 53 миллиона евро, еще 7 миллионов может быть начислено в виде бонусов. Это самая дорогая покупка в истории «Арсенала» и самая крупная продажа в истории «Лиона».

5. Во втором круге «Уимблдона» Надаль, Маррей и Хачанов одержали победы. Винус Уильямс, Халеп и Свитолина также прошли дальше, а Веснина завершила борьбу. Даниил Медведев проиграл и швырнул монет в сторону судьи. Тот случай, когда у Медведева деньги есть.

6. Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров возобновит карьеру и сыграет на Sinquefield Cup в Сент-Луисе.

7. Волейбольная сборная России в финальном турнире Мировой лиги неожиданно проиграла Канаде (23:25, 27:29, 17:25).

8. Хоккеисты московского «Динамо» не поедут на сбор в Беларусь. Клуб не оплатил выезд, но заявил, что это не связано с финансовыми вопросами.

9. Защитник Ник Янг, раньше игравший за «Лейкерс», решил перебраться в «Голден Стэйт».

10. Итальянец Ару победил на пятом этапе «Тур де Франс». Британец Фрум возглавил общий зачет.

11. Все 9 самых популярных спортивных трансляций сезона были на Первом канале, а не на «Матче». В топ-4 нет футбола.

Цитата дня:

Леонид Слуцкий: «Российские клубы допускали ошибки, пытаясь создать ядро команды из иностранцев».