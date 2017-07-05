«Победы «Зенита» и «Динамо», Тошич уходит из ЦСКА, Якупов в «Колорадо» и другие новости утра

1. «Зенит» победил на сборах «Аустрию» (2:1), «Динамо» разгромило «Кукеси» (6:0). Другие результаты – здесь.

2. Тошич уходит из ЦСКА. Действующее соглашение было рассчитано до 30 июля.

3. Ляказетт успешно все ближе к переходу в «Арсенале». Француз уже прошел медосмотр.

4. Рублев, Южный, Федерер и Джокович вышли во второй круг «Уимблдона». У женщин дальше прошли Кузнецова, Макарова и Касаткина, Павлюченкова выбыла.

5. Ковальчук останется в СКА еще на сезон, уверяет NY Post. Поедет в НХЛ, когда ему исполнится 35?

6. Якупов не спешит в СКА: контракт на год с ним подписал «Колорадо». Сакик доволен.

7. Милевский ушел из «Тосно». Дальше Европа или Беларусь.

8. Медведева объявила музыку для программ олимпийского сезона.

9. Новости НБА: «Майами» расстался с Бошем, Хэйворд собирается подписать контракт с «Бостоном».

10. Саган дисквалифицирован с «Тур де Франс» за применение силы. Словак спровоцировал завал, в котором пострадал Кэвендиш.

11. Угу Алмейда рассказал о жизни в Дагестане: «На улице каждый день можно было слышать стрельбу, как в вестерне».

12. Шотландскому футболу все еще плохо: «Рейнджерс» проиграли люксембургскому клубу и вылетели из квалификации Лиги Европы.

Цитата. «Денисов не сыграет за сборную Черчесова, даже если кроме него не останется в стране футболистов». Уткин – об известном конфликте.