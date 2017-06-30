Германия и Чили сыграют в финале КК, Смолов готов перейти в «Спартак» и другие новости утра

1. Германия – в финале Кубка конфедераций! В полуфинале немцы разгромили Мексику (4:1). Леон Горетца оформил дубль уже на 8-й минуте матча. В финале сборная Германии столкнется с командой Чили.

2. Криштиану Роналду выложил фотографию новорожденных близнецов. Побьет ли он рекорд по лайкам в соцсетях?

3. Федор Смолов согласен перейти в «Спартак», но решение остается за Сергеем Галицким. «Спартак» может купить форварда и без согласия владельца «Краснодара», но тогда Леониду Федуну придется потратить 30 миллионов евро – такова сумма отступных.

4. «Зенит» не дремлет и тоже может купить Смолова. Петербургский клуб уже договорился с «Ромой» о трансфере хавбека Леандро Паредеса. Футболист должен пройти медосмотр в субботу.

5. Винус Уильямс, возможно, стала виновницей гибели человека. В первой половине июня автомобиль, который вела теннисистка, замедлился на перекрестке, и это привело к аварии. Пострадавший мужчина скончался.

6. Андрей Рублев вышел в основную сетку «Уимблдона». У Теймураза Габашвили не получилось.

7. Конор МакГрегор хочет провести бой против Хабиба Нурмагомедова в России.

8. Душко Иванович покинул пост тренера баскетбольных «Химок». Срок контракта истек.

9. Андре Игудала может покинуть «Уорриорз», у которых есть сложности с платежной ведомостью. А «Бостон» считае, что «Индиана» просит слишком много за Пола Джорджа. «Клипперс» отчислили Пола Пирса, который решил завершить карьеру.

10. В НХЛ «Коламбус» выкупил контракт 35-летнего форварда Скотта Хартнелла. «Тампа-Бэй» подписал молодого нападающего из России Александра Волкова. «Болтс» ранее выбрали его под 48-м номером на драфте.

11. Сборная Канады сыграет на Кубке Первого канала. Видимо, в состав войдут игроки из КХЛ и других европейских лиг, звезд из НХЛ не будет.

12. МВД выявило хищения в размере 500 миллионов рублей при строительстве стадиона в Калининграде.

Цитаты дня:

Анфиса Резцова: «В 90-е пошла мода на «постельный режим», чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал».

Анна Богалий: «Я уверена, что в нашей команде «постельных режимов» не было».