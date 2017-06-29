Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что достигнута договоренность об участии сборной Канады на Кубке Первого канала.

«Вы знаете, что сборные Канады и Швейцарии сыграют на этапе в Финляндии. Мы достигли принципиального соглашения с канадцами, чтобы они сыграли на Кубке Первого канала.

Это было наше приглашение. Мы в Кельне пообщались, пришли к такому решению», – сказал Курбатов.

В последний раз сборная Канады принимала участие на этапе Евротура в Москве в декабре 1999 года.

Нынешнее участие канадцев в Евротуре вызвано тем, что НХЛ приняла решение не отпускать игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Предполагается, что в состав канадской команды на этапы Евротура будут включаться игроки из КХЛ и европейских лиг.