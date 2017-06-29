Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кубок Первого канала. Сборная Канады сыграет на турнире

    Теги ФХР Евротур сборная Канады Кубок Первого канала Дмитрий Курбатов

    Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что достигнута договоренность об участии сборной Канады на Кубке Первого канала. 

    «Вы знаете, что сборные Канады и Швейцарии сыграют на этапе Евротура в Финляндии. Мы достигли принципиального соглашения с канадцами, чтобы они сыграли на Кубке Первого канала.

    Это было наше приглашение. Мы в Кельне пообщались, пришли к такому решению», – сказал Курбатов.

    В последний раз сборная Канады принимала участие на этапе Евротура в Москве в декабре 1999 года. 

    Нынешнее участие канадцев в Евротуре вызвано тем, что НХЛ приняла решение не отпускать игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. 

    Предполагается, что в состав канадской команды на этапы Евротура будут включаться игроки из КХЛ и европейских лиг. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться