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    НХЛ. Волков подписал контракт новичка с «Тампа-Бэй»

    Теги СКА переходы Тампа-Бэй НХЛ КХЛ СКА-1946 Александр Волков

    «Тампа-Бэй» подписал трехлетний контракт новичка с российским нападающим Александром Волковым.

    «Тампа-Бэй» выбрал Волкова, ранее выступавшего в системе СКА, под общим 48-м номером драфта-2017.

    В прошедшем сезоне 19-летний форвард набрал 6 (4+2) очков в 23 матчах в ВХЛ. На счету Волкова также 11 (6+5) очков в 16 матчах МХЛ.

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