«Тампа-Бэй» подписал трехлетний контракт новичка с российским нападающим Александром Волковым.

«Тампа-Бэй» выбрал Волкова, ранее выступавшего в системе СКА, под общим 48-м номером драфта-2017.

В прошедшем сезоне 19-летний форвард набрал 6 (4+2) очков в 23 матчах в ВХЛ. На счету Волкова также 11 (6+5) очков в 16 матчах МХЛ.

Александр Волков: «Если все пойдет хорошо, буду пробиваться в основу «Тампы»