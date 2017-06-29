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    Евролига. «Химки» объявили об уходе Душко Ивановича

    Теги Химки Turkish Airlines Euroleague Душко Иванович отставки Единая лига ВТБ

    «Химки» на официальном сайте сообщили, что Душко Иванович покидает пост главного тренера команды в связи с истечением срока контракта.

    Черногорский специалист возглавлял подмосковный клуб с марта 2016 года. В прошедшем сезоне «Химки» пробились в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступили ЦСКА. В следующем сезоне обе команды будут представлять Россию в Евролиге.

    Ожидается, что новым главным тренером «Химок» станет грек Георгиос Барцокас, а Иванович возглавит белградскую «Црвену Звезду».

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