на официальном сайте сообщили, что Душко Иванович покидает пост главного тренера команды в связи с истечением срока контракта.

Черногорский специалист возглавлял подмосковный клуб с марта 2016 года. В прошедшем сезоне «Химки» пробились в финал плей-офф , где уступили ЦСКА. В следующем сезоне обе команды будут представлять Россию в Евролиге.

Ожидается, что новым главным тренером «Химок» станет грек Георгиос Барцокас, а Иванович возглавит белградскую «Црвену Звезду».