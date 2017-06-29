Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что чемпион организации в легком весе Конор МакГрегор хочет провести в России бой против Хабиба Нурмагомедова.

«Знаете, что Конор мне сказал? Он заявил: «Я хочу драться с Хабибом в России». Неужели это не потрясающе? Он просто невероятен. Конор МакГрегор чертов сказочный единорог. Нет никого, похожего на него. Сейчас он готовится к поединку с Флойдом Мэйвезером, а затем хочет драться с Хабибом в России.

Именно такие вещи делают этого парня чертовой суперзвездой. У нас есть парни, которые говорят: «Я не хочу драться с этим парнем, я не хочу делать этого». Конор говорит: «Я хочу драться с Флойдом Мэйвезером, а затем с Хабибом в России». Как это может не нравиться? Как можно не любить Конора МакГрегора? Это удивительно».

Напомним, что ранее Дана Уайт, а также тренер Конора МакГрегора, Джон Кавана, сообщили о том, что действующий чемпион UFC в легком весе планирует вернуться в октагон и провести защиту титула до конца текущего года.