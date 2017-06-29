МВД выявило хищения в размере 500 млн рублей при строительстве стадиона в Калининграде к ЧМ-2018

МВД выявило хищения при строительстве стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде. Полиция возбудила дело по факту мошенничества.

В деле оказалась замешана одна из субподрядных организаций, нанятых ОАО «ГлобалЭлектроСервис». По подсчетам правоохранителей, при подготовке строительной площадки под строительство стадиона объем выполненных работ был завышен более чем на 500 миллионов рублей.

В офисе столичной компании «ГлобалЭлектроСервис» произошел обыск. Сотрудников правоохранительных органов интересовала документация, связанная с заключением контракта с одной из субподрядных организаций на строительство стадиона в Калининграде.

Некоторые из субподрядчиков также подозреваются в невыполнения графика работ. Вместо предусмотренного в контракте года на подготовку площадки ушло почти два.

В 2016 году заказчик строительства арены обратился в арбитражный суд с иском к «ГлобалЭлектроСервис», требуя взыскать с него неустойку в размере более 60 миллионов рублей, однако дело было проиграно.

Строители утверждали, что дополнительные средства требовались для преодоления непредвиденных трудностей, с которыми они столкнулись при подготовке площадки. На укрепление конструкций потребовалось около 400 миллионов рублей.

Ранее хищения бюджетных средств были выявлены при строительстве арены «Крестовский» в Санкт-Петербурге.