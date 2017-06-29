Горетцка оформил самый быстрый дубль в истории Кубка конфедераций
Полузащитник сборной Германии Леон Горетцка оформил дубль в матче Кубка конфедераций против команды Мексики.
Хавбек забил на 6-й и 8-й минутах встречи, это самый быстрый дубль в истории турнира.
Полузащитник забил свой третий гол на турнире и вышел на первое место в гонке бомбардиров.
Подробную статистику выступлений Горетцки вы можете посмотреть здесь.
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча Германия – Мексика.
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