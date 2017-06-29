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    Горетцка оформил самый быстрый дубль в истории Кубка конфедераций

    Теги сборная Германии сборная Мексики Кубок конфедераций Леон Горетцка

    Полузащитник сборной Германии Леон Горетцка оформил дубль в матче Кубка конфедераций против команды Мексики.

    Хавбек забил на 6-й и 8-й минутах встречи, это самый быстрый дубль в истории турнира.

    Полузащитник забил свой третий гол на турнире и вышел на первое место в гонке бомбардиров.

    Подробную статистику выступлений Горетцки вы можете посмотреть здесь.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча Германия – Мексика.

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