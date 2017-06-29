Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов рассказал, на каких условиях возможен трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова в .

«Всем сразу отвечу: переход возможен только при выкупе за фиксированные отступные в 30 миллионов евро. Тут даже без Галицкого. Вопрос – готов ли Федун.

Ситуация могла бы быть более благоприятной для , и Федор мог бы перейти дешевле, но все испортила ситуация с пацаном, которого увел.

Дешевле – это порядка 15 миллионов евро, плюс личка, плюс агентские, плюс подъемные», – написал Конов в своем твиттере.

27-летний форвард сборной России дважды подряд становился лучшим бомбардиром РФПЛ, забив 20 и 18 голов за сезон.

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