Василий Конов: «Смолов мог уйти за 15 млн евро, но из-за пацана, которого увел «Спартак», теперь только за 30 млн»
Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов рассказал, на каких условиях возможен трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Спартак».
«Всем сразу отвечу: переход возможен только при выкупе за фиксированные отступные в 30 миллионов евро. Тут даже без Галицкого. Вопрос – готов ли Федун.
Ситуация могла бы быть более благоприятной для «Спартака», и Федор мог бы перейти дешевле, но все испортила ситуация с пацаном, которого «Спартак» увел.
Дешевле – это порядка 15 миллионов евро, плюс личка, плюс агентские, плюс подъемные», – написал Конов в своем твиттере.
27-летний форвард сборной России дважды подряд становился лучшим бомбардиром РФПЛ, забив 20 и 18 голов за сезон.
Директор академии «Краснодара» о воспитанниках: «Мечта – «Реал»? Бери манатки и вали в «Реал» или рот закрой»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.