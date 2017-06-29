Смолов согласен перейти в «Спартак», решение за Галицким
Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов сообщил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру в «Спартаке».
«Надо ли отбирать хлеб у Нобеля Арустамяна и бомбить инсайд про Федора Смолова?
По моей информации, приоритетный вариант – «Спартак». Федор, якобы, сам не против, со стороны «Спартака» – ок. Решение исключительно за Галицким.
«Спартак», правда, может провернуть еще более громкий трансфер. Но это уже оставлю Нобелю – я не жадный», – написал Конов в своем твиттере.
27-летний форвард сборной России дважды подряд становился лучшим бомбардиром РФПЛ, забив 20 и 18 голов за сезон.
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