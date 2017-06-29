Смолов согласен перейти в «Спартак», решение за Галицким

Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов сообщил, что нападающий Федор Смолов может продолжить карьеру в «Спартаке».

«Надо ли отбирать хлеб у Нобеля Арустамяна и бомбить инсайд про ?

По моей информации, приоритетный вариант – «Спартак». Федор, якобы, сам не против, со стороны – ок. Решение исключительно за Галицким.

, правда, может провернуть еще более громкий трансфер. Но это уже оставлю Нобелю – я не жадный», – написал Конов в своем твиттере.

27-летний форвард сборной России дважды подряд становился лучшим бомбардиром РФПЛ, забив 20 и 18 голов за сезон.

Игорь Шалимов: «Если Смолов и будет продан когда-то, то точно за границу, а не в клуб-конкурент в России»

Федор Смолов: «Интерес «Спартака» приятен, но в этой ситуации все зависит не от меня»