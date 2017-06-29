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    Смолов согласен перейти в «Спартак», решение за Галицким

    Теги Спартак Федор Смолов Премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Сергей Галицкий Василий Конов Нобель Арустамян

    Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов сообщил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру в «Спартаке».

    «Надо ли отбирать хлеб у Нобеля Арустамяна и бомбить инсайд про Федора Смолова?

    По моей информации, приоритетный вариант – «Спартак». Федор, якобы, сам не против, со стороны «Спартака» – ок. Решение исключительно за Галицким.

    «Спартак», правда, может провернуть еще более громкий трансфер. Но это уже оставлю Нобелю – я не жадный», – написал Конов в своем твиттере.

    27-летний форвард сборной России дважды подряд становился лучшим бомбардиром РФПЛ, забив 20 и 18 голов за сезон.

    Игорь Шалимов: «Если Смолов и будет продан когда-то, то точно за границу, а не в клуб-конкурент в России»

    Федор Смолов: «Интерес «Спартака» приятен, но в этой ситуации все зависит не от меня»

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