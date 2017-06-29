«Зенит» может заплатить за Смолова 30 млн евро
Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может перейти в «Зенит».
По информации «Чемпионата», такой трансфер более вероятен, чем переход футболиста в «Спартак». В контракте Смолова прописана сумма отступных, составляющая 30 миллионов евро, и «быки» не собираются идти на уступки, что заметно осложняет переход игрока в «Спартак».
В минувшем сезоне Смолов провел 22 матча в премьер-лиге, записав на свой счет 18 голов, 5 из которых были забиты с пенальти.
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