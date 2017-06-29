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    Уимблдон. Квалификация. Рублев вышел в основную сетку, Габашвили и Уиллис – нет

    Теги Теймураз Габашвили Уимблдон Поль-Анри Матье результаты ATP Илья Марченко Александр Уорд Андрей Рублев Маркус Уиллис

    Андрей Рублев вышел в основную сетку «Уимблдона».

    Уимблдон

    Лондон, Великобритания

    3 – 16 июля 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

    Открытые корты, трава

    Одиночный разряд

    Квалификация

    Третий круг

    Андрей Рублев (Россия, 5) – Поль-Анри Матье (Франция, 20) – 6:4, 1:6, 7:6, 6:4

    Александр Уорд (Великобритания) – Теймураз Габашвили (Россия) – 6:7, 6:4, 7:6, 6:1

    Илья Марченко (Украина, 9) – Маркус Уиллис (Великобритания) – 6:4, 6:1, 7:6

    Полная сетка здесь, онлайн-трансляции матчей здесь.

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