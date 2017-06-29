Уимблдон. Квалификация. Рублев вышел в основную сетку, Габашвили и Уиллис – нет
Андрей Рублев вышел в основную сетку «Уимблдона».
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Квалификация
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 5) – Поль-Анри Матье (Франция, 20) – 6:4, 1:6, 7:6, 6:4
Александр Уорд (Великобритания) – Теймураз Габашвили (Россия) – 6:7, 6:4, 7:6, 6:1
Илья Марченко (Украина, 9) – Маркус Уиллис (Великобритания) – 6:4, 6:1, 7:6
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