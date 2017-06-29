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    Германия и Чили сыграют в финале Кубка конфедераций в Петербурге

    Теги сборная Германии сборная Мексики Кубок конфедераций

    В полуфинале Кубка конфедераций сборная Германии в Сочи победила команду Мексики (4:1).

    Немцы вышли в финал, где сыграют с командой Чили. Финальный матч состоится в ближайшее воскресенье в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени.

    Сборная Чили накануне победила в полуфинале команду Португалии (0:0 в игровое время, 3:0 в серии пенальти). Чилийцы выступают на Кубке конфедераций на правах победителей Кубка Америки, немцы – как действующие чемпионы мира. И чилийцы, и немцы впервые вышли в финал Кубка конфедераций.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Мексика.

    Германия – Мексика 4:1 (2:0, 2:1)
    Дата проведения
    29 июня, 21.00, «Олимпийский стадион Фишт»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 6 Горетцка, 2:0 – Горетцка, 3:0 – 59 Вернер, 3:1 – 89 Фабиан, 4:1 – 90 Юнес.
    Германиятер Стеген, Хектор, Гинтер, Рюдигер, Хенрихс, Горетцка (Джан, 67), Киммих, Руди, Дракслер (Юнес, 81), Вернер, Штиндль (Брандт, 79).
    МексикаОчоа, Морено, Лайюн, Араухо, Аланис, Акино (Лосано, 46), Дос Сантос (Маркес, 67), Эррера, Хименес, Эрнандес, дос Сантос (Фабиан, 63).
    Предупреждения:
    Хименес (55), Джан (72).

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