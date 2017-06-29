Германия и Чили сыграют в финале Кубка конфедераций в Петербурге
В полуфинале Кубка конфедераций сборная Германии в Сочи победила команду Мексики (4:1).
Немцы вышли в финал, где сыграют с командой Чили. Финальный матч состоится в ближайшее воскресенье в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени.
Сборная Чили накануне победила в полуфинале команду Португалии (0:0 в игровое время, 3:0 в серии пенальти). Чилийцы выступают на Кубке конфедераций на правах победителей Кубка Америки, немцы – как действующие чемпионы мира. И чилийцы, и немцы впервые вышли в финал Кубка конфедераций.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Мексика.
- Дата проведения
- 29 июня, 21.00, «Олимпийский стадион Фишт»
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Германия –
тер Стеген, Хектор, Гинтер, Рюдигер, Хенрихс, Горетцка (Джан, 67), Киммих, Руди, Дракслер (Юнес, 81), Вернер, Штиндль (Брандт, 79).
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Мексика –
Очоа, Морено, Лайюн, Араухо, Аланис, Акино (Лосано, 46), Дос Сантос (Маркес, 67), Эррера, Хименес, Эрнандес, дос Сантос (Фабиан, 63).
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