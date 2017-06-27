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    «Зенит» потратит 60 млн евро, Уэстбрук – MVP в НБА и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Зенит» заплатит за Маноласа и Паредеса 60 млн евро. Фурсенко при этом пообещал, что «мегапокупок» не будет. Хм.

    2. В НБА стали известны обладатели индивидуальных наград. Разыгрывающий «Оклахомы» Уэстбрук признан MVP сезона-2016/17.

    3. Халк изобразил жест Кокорина и Дзюбы в чемпионате Китая. Теперь это самый модный жест в мировом футболе.

    4. Гильерме вступился за Акинфеева: «Нельзя казнить Игоря». 

    5. «Ростов» приобрел атакующего полузащитника сборной Словении. А «Краснодар» взял еще одного Вандерсона.

    6. «Ман Юнайтед» согласовал с «Челси» трансфер Матича за 40 млн фунтов. Неожиданно.

    7. Марадона готов встретиться с президентом России. «Путин хочет, чтобы я что-то сделал для ЧМ-2018». 

    8. В КХЛ снова горячо: СКА приобрел защитника «Локомотива» Гаврикова. «Коламбусу» придется подождать. 

    9. Селянне, Кария, Андрейчук и Рекки войдут в Зал хоккейной славы в Торонто. Могильного не выбрали уже в 9-й раз.

    10. Женская сборная России по шахматам выиграла командный чемпионат мира. Впервые в истории!

    Цитата дня. «Кто-то специально ссорит их с Черчесовым. С чего вы взяли, что жест адресован тренеру?» Геннадий Орлов – о жесте Кокорина и Дзюбы.

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