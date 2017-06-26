Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Диего Марадона: «Я фанат Путина. Он хочет, чтобы я что-то сделал для ЧМ-2018»

    Теги Диего Марадона Владимир Путин ЧМ-2018 политика

    Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что он примет участие в подготовке к проведению ЧМ-2018 в России.

    «Я общался с Путиным, потом он перезвонил мне. Он хочет, чтобы я что-то сделал для ЧМ-2018. Я фанат Путина, и я был бы рад. Все возможно.

    Со мной уже говорили об этом два месяца назад, но важно быть рядом с Путиным и переговорить с ним», – сказал Марадона.

    По словам Марадоны, он в ближайшие дни встретится с президентом РФ.

    Фидель Кастро – друг Марадоны и баскетболист

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться