«Краснодар» приобрел 22-летнего полузащитника «Ред Булл Зальцбург» Вандерсона

Атакующий полузащитник «Ред Бул Зальцбург» Вандерсон Соуза стал игроком .

22-летний бразилец заключил с российским клубом 5-летний контракт, сроком до лета 2022 года. Сейчас игрок проходит медобследование, 28 июня он присоединится к команде на сборе в Австрии.

Изучить подробную статистику Вандерсона Соузы можно здесь.

Фото: официальный сайт «Краснодара»