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    «Краснодар» приобрел 22-летнего полузащитника «Ред Булл Зальцбург» Вандерсона

    Теги Премьер-лига Россия высшая лига Австрия трансферы фото Ред Булл Зальцбург Краснодар Вандерсон Соуза

    Атакующий полузащитник «Ред Бул Зальцбург» Вандерсон Соуза стал игроком «Краснодара».

    22-летний бразилец заключил с российским клубом 5-летний контракт, сроком до лета 2022 года. Сейчас игрок проходит медобследование, 28 июня он присоединится к команде на сборе в Австрии.

    Изучить подробную статистику Вандерсона Соузы можно здесь.

    фото

    Фото: официальный сайт «Краснодара»

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