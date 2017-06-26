«Краснодар» приобрел 22-летнего полузащитника «Ред Булл Зальцбург» Вандерсона
Атакующий полузащитник «Ред Бул Зальцбург» Вандерсон Соуза стал игроком «Краснодара».
22-летний бразилец заключил с российским клубом 5-летний контракт, сроком до лета 2022 года. Сейчас игрок проходит медобследование, 28 июня он присоединится к команде на сборе в Австрии.
Изучить подробную статистику Вандерсона Соузы можно здесь.
Фото: официальный сайт «Краснодара»
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