Геннадий Орлов о жесте Кокорина и Дзюбы: «Кто-то специально ссорит их с Черчесовым. С чего вы взяли, что жест адресован тренеру?»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался о скандальном жесте форвардов «Зенита» Артема Дзюбы и Александра Кокорина.
«Кто-то специально ссорит Кокорина и Дзюбу с Черчесовым. С чего вы взяли, что этот message был адресован главному тренеру сборной России? Эту историю раздула группка журналистов, которая не любит Дзюбу и Черчесова.
Эти футболисты разве идиоты? Нет! Они довольно умные и современные ребята, которые, если надо, скажут в глаза то, что они думают», – сказал Орлов.
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