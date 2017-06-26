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    Геннадий Орлов о жесте Кокорина и Дзюбы: «Кто-то специально ссорит их с Черчесовым. С чего вы взяли, что жест адресован тренеру?»

    Теги Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России Геннадий Орлов Александр Кокорин

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался о скандальном жесте форвардов «Зенита» Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

    «Кто-то специально ссорит Кокорина и Дзюбу с Черчесовым. С чего вы взяли, что этот message был адресован главному тренеру сборной России? Эту историю раздула группка журналистов, которая не любит Дзюбу и Черчесова.

    Эти футболисты разве идиоты? Нет! Они довольно умные и современные ребята, которые, если надо, скажут в глаза то, что они думают», – сказал Орлов.

    Кокорин и Дзюба троллят Черчесова?

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    • Кокорин и Дзюба устроили клоунаду
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