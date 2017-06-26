Геннадий Орлов о жесте Кокорина и Дзюбы: «Кто-то специально ссорит их с Черчесовым. С чего вы взяли, что жест адресован тренеру?»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался о скандальном жесте форвардов Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

«Кто-то специально ссорит Кокорина и Дзюбу с Черчесовым. С чего вы взяли, что этот message был адресован главному тренеру сборной России? Эту историю раздула группка журналистов, которая не любит Дзюбу и Черчесова.

Эти футболисты разве идиоты? Нет! Они довольно умные и современные ребята, которые, если надо, скажут в глаза то, что они думают», – сказал Орлов.

Кокорин и Дзюба троллят Черчесова?