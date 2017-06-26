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    Гильерме об ошибке Акинфеева: «Нельзя казнить Игоря»

    Теги Игорь Акинфеев сборная России Гильерме Кубок конфедераций

    Вратарь сборной России Гильерме поддержал своего партнера по сборной Игоря Акинфеева после поражения от Мексики (1:2) на Кубке конфедераций.

    «Это трудный момент, нужно было рассчитать все. Ошибки случаются, и легко говорить о них со стороны. Всем, кто внутри команды, нелегко.

    Нельзя казнить Игоря, хотя бы потому, что он не раз спас нас в игре с Португалией, сделал несколько сэйвов. Ошибки случаются у всех. Мы, например, грешили при завершении атак. В целом, мы могли бы сыграть и получше, несмотря на то, что действовали неплохо», — сказал Гильерме.

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