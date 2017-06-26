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    Полуфинальные пары КК-2017, Риккардо выиграл гонку в Баку и другие новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. Немцы в последнем матче групповой стадии Кубка конфедераций разобрались с Камеруном, а сборная Чили сыграла вничью с Австралией. В итоге полуфинальные пары вполне предсказуемые: Португалия сыграет с Чили, Германия – с Мексикой. 

    2. Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана. Боттас – второй, Стролл – третий, Квят сошел.

    3. Артем Дзюба рассказал, что их видео с Кокориным было просто шуткой.

    4. Роджер Федерер стал вторым теннисистом в истории, выигравшим один турнир 9 раз. В финале турнира в Галле он победил Зверева-младшего.

    5. ФИФА заявила, что все допинг-тесты игроков сборной России на ЧМ-2014 дали отрицательный результат.

    6. Пока в хоккее летний перерыв, Джо Торнтон и Брент Бернс снялись обнаженными для ESPN Body Issue.

    7. Мэнни Пакьяо в бою Мэйвезер – МакГрегор ставит на Флойда.

    8. Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский перейдет в «Халл» и будет помогать Слуцкому.

    9. 12 матчей группового этапа Кубка конфедераций-2017 посетили около 450 тысяч зрителей.

    10. Всемирная федерация тхэквондо сменила название из-за схожести аббревиатуры с ругательством WTF.

    Цитата дня. «В журналистике мы уверенно идем по наклонной вниз». Тина Канделаки со свежей экспертизой.

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