Полуфинальные пары КК-2017, Риккардо выиграл гонку в Баку и другие новости дня

1. Немцы в последнем матче групповой стадии Кубка конфедераций разобрались с Камеруном, а сборная Чили сыграла вничью с Австралией. В итоге полуфинальные пары вполне предсказуемые: Португалия сыграет с Чили, Германия – с Мексикой.

2. Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана. Боттас – второй, Стролл – третий, Квят сошел.

3. Артем Дзюба рассказал, что их видео с Кокориным было просто шуткой.

4. Роджер Федерер стал вторым теннисистом в истории, выигравшим один турнир 9 раз. В финале турнира в Галле он победил Зверева-младшего.

5. ФИФА заявила, что все допинг-тесты игроков сборной России на ЧМ-2014 дали отрицательный результат.

6. Пока в хоккее летний перерыв, Джо Торнтон и Брент Бернс снялись обнаженными для ESPN Body Issue.

7. Мэнни Пакьяо в бою Мэйвезер – МакГрегор ставит на Флойда.

8. Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский перейдет в «Халл» и будет помогать Слуцкому.

9. 12 матчей группового этапа Кубка конфедераций-2017 посетили около 450 тысяч зрителей.

10. Всемирная федерация тхэквондо сменила название из-за схожести аббревиатуры с ругательством WTF.

Цитата дня. «В журналистике мы уверенно идем по наклонной вниз». Тина Канделаки со свежей экспертизой.