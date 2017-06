Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук признан MVP сезона-2016/17.

Об это было объявлено на первой в истории церемонии вручения наград НБА. На приз также претендовали Джеймс Харден («Хьюстон») и Кавай Ленард («Сан-Антонио»). Самого ценного игрока сезона объявил комиссионер лиги Адам Сильвер.

Уэстбрук стал первым игроком за 55 лет, который провел сезон с трипл-даблом в среднем за игру – 31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи. Лидер «Тандер» установил рекорд лиги, сделав 42 трипл-дабла за сезон. В 3 из этих 42 матчей он набрал 50 и более очков.

Почему мне надо поклоняться Расселлу Уэстбруку? Пособие для чайника