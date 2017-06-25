Россия вылетела с Кубка конфедераций, Емельяненко проиграл Митриону и другие новости утра

1. Футбольная сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций. Команда Черчесова проиграла Мексике (1:2) и не смогла выйти из группы. Вратарь Акинфеев допустил результативную ошибку.

2. Первыми полуфиналистами Кубка конфедераций стали уже упомянутые мексиканцы и сборная Португалии. Роналду и компания разгромили Новую Зеландию (4:0) и заняли первое место в группе. Криштиану теперь делит второе место в списке лучших бомбардиров в истории европейских сборных.

3. В Нью-Йорке состоялся бой между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом. Американец нокаутировал россиянина уже в первом раунде.

4. В Чикаго на драфте НХЛ прошли раунды со второго по седьмой. «Тампа-Бэй» выбрал Александра Волкова под 48-м номером и Алексея Липанова под 76-м, «Миннесота» – Андрея Светлакова под 178-м.

5. Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана. Боттас показал второе время, Райкконен – третий, Феттель – только четвертый.

6. Футбольную сборную России еще и подозревают в допинге. Серьезно?! Речь идет о команде 2014 года, которая выступала примерно так же, как нынешняя.

7. Хоккейные новости о переходах: «Калгари» выменял защитника Трэвиса Хэмоника, отсыпав «Айлендерс» драфт-пиков, а выбранный «Сент-Луисом» форвард Клим Костин планирует расторгнуть контракт с московским «Динамо», что не очень удивительно.

8. «Зенит» собирается потратить 65-70 миллионов евро, чтобы купить у «Ромы» защитника Костаса Маноласа и хавбека Леандро Паредеса.

9. Фернандо Алонсо потеряет 40 позиций на стартовом поле Гран-при Азербайджана. Это при том, что машин всего 20. Стоффель Вандорн оштрафован на 35 позиций.

10. В полуфинале теннисного турнира в Галле россиянин Карен Хачанов проиграл легендарному Роджеру Федереру. Швейцарец поспорит за титул с представителем Германии Сашей Зверевым.

Цитаты:

Игорь Акинфеев о реакции публики на его ошибку: «Полоскайте, пожалуйста. Ну что мне, пойти повеситься?»

Станислав Черчесов: «Мы доставили зрителям эмоции. Игра сложилась не в нашу пользу». Тренер не уточнил, какого именно сорта эти эмоции.