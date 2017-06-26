«Зенит» заплатит за Маноласа и Паредеса 60 млн евро и 7 млн в качестве возможных бонусов
«Зенит» согласовал с «Ромой» сумму компенсации за трансфер защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса.
Петербуржцы заплатят за двух игроков 60 миллионов евро, еще 7 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов.
Сегодня представители «Зенита» в Риме встретятся с агентами футболистов. С Маноласом переговоры велись еще до согласования с «Ромой», поэтому многие детали там уже согласованы, а вот в случае Паредеса будет одна из первых встреч с агентом, который прилетит сегодня.
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