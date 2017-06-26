«Зенит» заплатит за Маноласа и Паредеса 60 млн евро и 7 млн в качестве возможных бонусов

согласовал с «Ромой» сумму компенсации за трансфер защитника и полузащитника Леандро Паредеса.

Петербуржцы заплатят за двух игроков 60 миллионов евро, еще 7 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов.

Сегодня представители в Риме встретятся с агентами футболистов. С Маноласом переговоры велись еще до согласования с «Ромой», поэтому многие детали там уже согласованы, а вот в случае Паредеса будет одна из первых встреч с агентом, который прилетит сегодня.