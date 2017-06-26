Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Зенит» заплатит за Маноласа и Паредеса 60 млн евро и 7 млн в качестве возможных бонусов

    Теги Зенит Рома Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Костас Манолас Леандро Паредес

    «Зенит» согласовал с «Ромой» сумму компенсации за трансфер защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса.

    Петербуржцы заплатят за двух игроков 60 миллионов евро, еще 7 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов.

    Сегодня представители «Зенита» в Риме встретятся с агентами футболистов. С Маноласом переговоры велись еще до согласования с «Ромой», поэтому многие детали там уже согласованы, а вот в случае Паредеса будет одна из первых встреч с агентом, который прилетит сегодня.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться