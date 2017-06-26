Халк изобразил жест Кокорина и Дзюбы в чемпионате Китая
Нападающий «Шанхай Теллэйс» Халк во вчерашнем матче 14-го тура чемпионата Китая против «Хэнань Цзянье» (4:1) изобразил жест, который показали форварды «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба.
Халк и бразилец Элкесон, забивший гол на 62-й минуте встречи, отпраздновали взятие ворот, поднеся ребро ладони под нос.
В исполнении россиян этот жест приняли как шутку в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Однако Халк и Элкесон подобным образом праздновали голы еще в марте.
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