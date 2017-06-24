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    Панарин в «Коламбусе», Дриусси все ближе к переходу в «Зенит» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Главный трансфер дня случился в НХЛ. «Чикаго» внезапно обменял Панарина в «Коламбус».

    2. «Зенит» заплатит за Дриусси 21 млн евро. Так говорит агент игрока.

    3. На драфте НХЛ сенсация, пусть и слегка ожидаемая. Впервые в истории под первым номером выбран швейцарец! «Нью-Джерси» смело взял форварда Хишира. Россиянин в первом раунде оказался только один – в самый последний момент «Сент-Луис» забрал Клима Костина под 31-м номером. 

    4. Оши подписал 8-летний контракт на 46 млн долларов с «Вашингтоном». А «Аризона» выменяла у «Рейнджерс» Степана и Раанту.

    5. Первый канал покажет матч за Суперкубок России «Спартак» – «Локомотив» в 21.00. Вместо программы «Время».

    6. Акинфеев – лучший вратарь Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов после двух туров. Статистика знает все. 

    7. Орлов раскритиковал сборную, досталось и Смолову. И с ним не поспоришь. 

    8. Хачанов и Федерер вышли в 1/2 финала турнира АТР в Галле. Теперь они сыграют в полуфинале.

    9. Испанский суд заменил тюремное заключение Месси штрафом в размере 252 тысяч евро. Есть мнение, что это было сделано неспроста.

    10. Игроки «Кубани» могут бойкотировать матч 1-го тура ФНЛ. Некоторые из них не получают зарплату год.

    11. Карлсен одержал победу в турнире по рапиду. Грищук – 2-й, Карякин – 7-й.

    Цитата дня. «Черчесов находился в воротах – какое там понимание футбола?» Валерий Карпин – о главном тренере сборной.

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