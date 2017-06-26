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    «Ростов» приобрел 24-летнего хавбека сборной Словении Маера

    Теги Ростов Премьер-лига Россия высшая лига Словения Домжале трансферы фото Жан Маер

    Атакующий полузащитник «Домжале» Жан Маер перешел в «Ростов».

    24-летний хавбек сборной Словении подписал контракт с новым клубом по схеме «3+1».

    Маер уже присоединился к команде на втором сборе, который сегодня стартовал в Австрии.

    Как сообщает Transfermarkt, «Ростов» заплатил 250 тысяч евро.

    Майер за пять сезонов в «Домжале» провел 130 матчей в чемпионате Словении, забил 7 голов и получил 22 желтых карточки. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    Фото: официальный сайт «Ростова»

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