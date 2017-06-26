«Ростов» приобрел 24-летнего хавбека сборной Словении Маера

Атакующий полузащитник «Домжале» Жан Маер перешел в .

24-летний хавбек сборной Словении подписал контракт с новым клубом по схеме «3+1».

Маер уже присоединился к команде на втором сборе, который сегодня стартовал в Австрии.

Как сообщает Transfermarkt, заплатил 250 тысяч евро.

Майер за пять сезонов в «Домжале» провел 130 матчей в чемпионате Словении, забил 7 голов и получил 22 желтых карточки. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Фото: официальный сайт «Ростова»