«Ман Юнайтед» согласовал с «Челси» трансфер Матича за 40 млн фунтов
Полузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает The Guardian, клубы согласовали компенсацию за трансфер игрока в размере 40 миллионов фунтов. Серб будет зарабатывать в «МЮ» примерно 155 тысяч фунтов в неделю.
Матич пройдет медобследование и подпишет контракт в ближайшие дни. «Манчестер Юнайтед» хочет завершить трансфер до конца этой недели.
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